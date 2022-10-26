藍籌放榜｜平保首三季少賺6.3% 新業務價值跌27%

中國平安保險(2318)指，今年首三季純利764.63億元(人民幣，下同)(約844.5億港元)，按年跌6.3%，已賺保費5,842.8億元，升1.5%，投資收益104.3億元，瀉81.6%，每股盈利4.38元。

期內壽險及健康險新業務價值258.48億元，跌26.6%，壽險及健康險業務營運利潤864.86億元，同比增長17.4%；平安銀行實現營業收入1,382.65億元，多8.7%，淨利潤366.59億元，增25.8%，淨息差2.77%，較去年同期下降0.04個百分點。

疫情影響 業務增長面臨一定挑戰

平保指，新冠肺炎世紀疫情衝擊下，國內外環境更趨複雜嚴峻和不確定。短期內，內地局部疫情時有發生，經濟復甦承壓，消費和投資恢復遲緩，業務增長面臨一定挑戰；同時，國際環境依然複雜嚴峻，信用風險上揚，資產質量持續承壓，權益市場波動加劇。但長期看，業務發展蘊藏新機遇：一方面，居民健康意識、醫療管理及養老服務需求逐步提升，對保險、健康管理等方面的消費需求長期持續釋放，金融保險、醫療健康業務發展空間廣闊；另外，在科技進步與政策支持下，數字化轉型需求日益旺盛，該公司加快在金融、醫療等領域模式創新，令業務增長。

平保今日收市報33.5港元，升1.4%或0.45港元，成交約14.7億港元。