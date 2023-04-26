藍籌放榜｜平保首季賺383.5億人民幣 新業務價值升8.8%

中國平安保險(2318)指，首季純利383.5億元(人民幣，下同)(約440億港元)，按年增48.9%，營運利潤跌3.4%，至413.9億元。年化營運ROE達18.8%。

截至今年3月底，壽險及健康險新業務價值同比增長8.8%，至137億元，若去年首季新業務價值採用年底假設及方法重述則升21.1%，而盈利則為249.7億元，飆1倍，財產業務賺45.2億元，漲46%，銀行業務盈利84.6億元，多13.6%。截至今年3月底，平安個人客戶數近2.29億，客均合同數較年初增長0.3%至2.98個。活躍用戶量3.54億，同時是線上用戶的個人客戶近2.11億。

淨投資收益率 3.1%

另外，該股指，保險資金投資組合年化淨投資收益率為3.1%，年化總投資收益率為3.3%，截至3月底，保險資金投資組合規模超過4.49萬億元，較年初增3.1%。不動產投資餘額2,045.41億元，在總投資資產中佔比4.6%，其中物權1,188.83億元、股權450.02億元及債權406.56億元。該類投資主要投向收租型物業，該類投資能夠帶來租金、分紅、利息收入以及資本利得。 未來將持續綜合考慮政策和市場環境，堅守風險偏好，優化調整投資組合。

該股今日收市報51.55港元，升0.2%或0.1港元，成交約12.7億港元。