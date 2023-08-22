藍籌放榜｜康師傅半年純利增31% 不派中期息

康師傅(322)公布6月止半年純利16.38億元(人民幣，下同)(約17.6億港元)，按年升30.7%；收入409.07億元，升7%；毛利124.66億元，漲15.6%，毛利率30.47%，多2.25個百分點；EBITDA錄43.02億元，升25.9%；每股盈利29.07分，維持不派中期息，惟去年同期有44.38分特別股息。

康師傅業績｜方便麵毛利率提高 5.2 個百分點

集團期內方便麵收益139.5億元，多近3%，佔總收入比例34.1%，期內因售價及原材料價格有利，毛利率提高5.2個百分點，至25.83%，純利因而升48.1%，至8.06億元。飲品業務益266.06億元，多9.5%，佔總收入65.04%，期內因原材料價格及組合有利，毛利率多0.52個百分點，至32.66%，因而推升純利18.06%，至8.79億元。