藍籌放榜｜恒地中期基礎盈利升18%維持派50仙

恒基地產(012)公布6月底止半年純利59.57億元，按年多24.6%；基礎盈利60.73億元，升18%；收入102.78億元，增8.1%；投資物業公允價值虧損1.16億元，去年盈利3.56億元；每股盈利1.23元；維持中期息50仙。

恒地業績｜近 70 億銷售下半年入帳

集團指，期內應佔本港物業發展營業額43.01億元；應佔稅前盈利則減少至9.62億元。於6月底未入帳的自佔本港物業合約銷售總額約為148.24億元，當中約69.91億元預計可隨物業落成並交付買家，並於下半年入帳。另外，期內租金總收入上升3%，至33.11億元，應佔稅前租金淨收入亦漲6%，至24.72億元，當中集團持有40.77%應佔權益的國際金融中心項目，於期內所貢獻自佔租金總收入多1%，至8.6億元，主要由於新租約以及現有租戶續租時均錄得較高租金所致。

內地物業發展方面，由於受新冠肺炎疫情拖延，期內竣工交付的已預售內地住宅物業較去年同期少，應佔物業發展營業額及應佔稅前盈利分別約為32.65億元及6.96億元，分別減少26%及35%。