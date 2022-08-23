藍籌放榜｜恒地半年基礎盈利跌34% 中期息維持0.5元

恒基地產(012)公布，計及相關公允價值虧損，截至今年上半年止，純利47.81億元，按年跌27%。基礎盈利減少34.2%，至51.37億元，主要由於去年同期因美麗華酒店(071)入帳於2021年4月14日成為集團之附屬公司，集團以公允價值合併美麗華之資產及負債，產生應佔收益18.89億元所致。每股基礎盈利1.06元，維持派中期息0.5元。

期內集團建成投資物業及發展中投資物業經重估後，錄得應佔公允價值虧損3.56億元，去年同期為虧損12.57億元，當中包括已出售投資物業累計公允價值變動之調整。期內純利減少27%，至47.81億元。

期內再增入約 23 萬方呎新界土地

恒地指，應佔本港物業銷售營業額約為40.79億元，增10%。應佔稅前盈利則約9.77億元，少19%。集團於今年上半年推出長沙灣映築、大角咀利奧坊．壹隅、啟德The Henley第2期及紅磡必嘉坊．曦匯，連同繼續推售原有已開售項目，以及出售其他物業(包括車位)，期內於本港自佔之合約銷售額合計約61.12億元，按年減22%。於今年6月底，未入帳之自佔本港合約銷售總額則約151.64億元；當中約77.59億元預計可隨物業落成並交付買家而於今年下半年入帳。

該集團指，新收購市區舊樓重建項目，有27個已購入八成以至全部業權，自佔樓面面積合共約390萬方呎，另有約20萬方呎之自佔樓面面積，已撥作今年下半年開售計劃。另外，期內再增入約23萬方呎新界土地，令所持有新界土地儲備擴展至約4,510萬方呎，為全港擁有最多新界土地之發展商。

希望香港早日恢復免檢通關

恒地聯席主席李家傑及李家誠表示，本港目前經濟基調仍保持良好，而政府除推出新一輪消費券以刺激經濟外，亦致力推動與大灣區加強融合，長遠將有助提升香港作為國際金融中心之地位。集團希望香港早日恢復免檢通關，以帶動本港樓市以至整體經濟持續平穩發展。

該股今日收報27.25元，跌1.6%或0.45元，成交額約8,450萬元。