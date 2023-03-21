藍籌放榜｜恒地去年基礎盈利96.2億 減29% 今年料推10個項目

恒基地產(012)指，去年純利92.3億元，按年減三成，基礎盈利96.2億元，少29%，減少部分原是因美麗華酒店(071)於2021年4月成為附屬公司，以公允價值合併美麗華之資產及負債，產生應佔收益18.9億元，而期內投資物業及發展中投資物業經重估後錄公允值虧損3.9億元。末期息1.3元，全年股息共1.8元維持不變。

港物業未入帳銷售額逾 120 億

應佔本港物業發展營業額增33.4億元，至155.3億元，應佔稅前盈利減14億元，至33.5億元，因入帳項目邊際利潤較低所致。期內推出紅磡「必嘉坊．曦匯」、啟德「The Henley第2期」及「Miami Quay I」等，截至去年底，本港自佔之合約銷售總額約137.4億元。未入帳之自佔本港物業合約銷售總額約120.7億元，當中約71.9億元預計可隨物業落成並交付買家而於今年入帳。

另外，恒地料今年開售10個項目包括啟德新九龍內地段第6576號、啟德承豐道23號項目第2期、Henley Park等，連同尚餘存貨，本港預計有約6,900伙自佔住宅單位可供銷售，可售辦公及工業樓面面積約18萬方呎。

新界土地儲備約 4500 萬方呎

現時以自佔樓面計，於本港擁有土地儲備約2,520萬方呎，待發展/發展中之物業樓面涉約1,370萬方呎。期內再購入約32萬方呎新界土地，於元朗南及粉嶺所擁有約24萬方呎土地，被政府以現金補償方式合共約4.2億元，收回作公共用途。截至去年12月底，計及被收回土地及土地儲備調整後，所持有之新界土地儲備約4,500萬方呎，元朗佔2,580萬方呎。

該股指，位於粉嶺北新發展區持有三幅符合原址換地條件之土地，有待落實有關換地條款，其受惠於政府增加發展區內地積比例，預計可建自佔樓面面積將可擴展至合共約430萬方呎。購入八成以至全部權益之市區舊樓重建項目則有24個，自佔樓面面積合共約330萬方呎。

另外，香港之應佔租金總收入跌1%，至64.5億元，租金總收入下跌主要由於疫情持續下，新租及續租之租金均有所下調所致。主要收租物業平均出租率為93%。