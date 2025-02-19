藍籌放榜｜恒生純利升3% 不良貸款率漲至6.12% 料「今年唔容易」

恒生銀行末期息維持3.2元，全年共派6.8元，升4.6%；圖左起為蘇雪冰、施穎茵及張家慧。

恒生又指，在高息環境持續下，部分香港的商業房地產客戶持續有現金流壓力，由於部分香港房地產客戶要求延遲還款，去年底恒生的不良貸款比率為6.12%，按年大升3.29個百分點，較去年中則升0.8個百分點。集團指，該行三分之二貸款均有提供充足抵押品作擔品，無擔保貸款的質量亦保持穩定，當中90%以上屬投資級別，因此對財務表現並沒有顯著影響。

不過，花旗有報告指恒生未有宣布回購計劃令市場失望。恒生股價在放榜後下挫，一度低見97.8元，最多挫6.5%。

恒生銀行(011)公布去年12月底止全年純利183.79億元，按年多近3%；受累貸款需求疲弱，期內淨利息收入減少4.7%，至307.84億元，淨利息收益率2.2%，少0.1個百分點；非利息收入則大升26.1%，至107.53億元，抵銷利息收入減少的影響；除稅前溢利則升4.5%，至210.14億元；每股盈利8.33元；末期息維持3.2元，全年共派6.8元，升4.6%。

由於第三階段批發貸款客咋的預期信貸損失提撥減少，期內預期信貸損失及其他信貨減值提撥減少24%，至47.73億元。

富裕客戶數目升 15%

另外，恒生指由於中港零售客戶數量加速增長，新吸納的富裕客戶數目升75%，整體富裕客戶數目升15%，內地零售客戶的新開戶數目亦多81%。集團又指會持續減低內地商業房地產貸款的風險承擔，去年底內房佔該行貨款組合約2%。

地產佔整體貸款組合 16%

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵在業績記者會上表示，香港房地產佔整體貸款組合約16%，而不良貸款中，45%拖欠少於3個月，因此對財務並沒有顯著影響。風險監控及合規總監張家慧及後補充指，地產商的貸款中三分之二有抵押，無擔保的貸款質量亦保持穩定。