藍籌放榜｜懶理軟庫大手減持傳聞 阿里季績有驚喜 外圍再漲

藍籌業績漸入高潮，阿里巴巴(9988)昨收市後公布今年6月底止首季純利227.3億元人民幣(約267億港元)，按年削49.6%，非公認會計準則淨利潤302.5億元人民幣，減30%，勝預期。阿里放榜前市場已有憧憬，即使外媒傳出軟庫今年已間接減持手上的三分一阿里持股，其股價照飆5.1%，至95元；放榜後繼續造好，截至本港時間昨晚10時，美股早段曾折算報96.53元，挑戰「紅底」關，較港再衝高1.6%。

阿里上季營業額2,055.5億元人民幣，微跌0.09%，經營利潤249.4億元人民幣，減19%。主席兼首席執行官張勇指，雖然業務在4、5月增速相對放緩，但進入6月已看到向好跡象，基於擁有高質量消費群體，以及滿足客戶不同需求的多元化業務所呈現出的韌性，對未來長期增長仍充滿信心。

傳軟庫以遠期合約套現千七億

另外，《金融時報》報道指阿里大股東軟庫今年透過預付遠期合約出售了三分一阿里股份，套現約220億美元(約1,716億港元)，累計已透過相關遠期合約減持逾半阿里，持股有機會低至保留董事會席位的門檻，並毋須再在財務報表確認阿里相關收入。集團保留回購阿里股份的權利，但認為交易可預先籌集資金，同時對沖股價下跌。但報道亦指，若軟庫不回購阿里股份，「將標誌一個時代的結束」。