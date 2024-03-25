藍籌放榜｜招商銀行去年純利1466億人民幣 末期息多派13%

今年貸款料新增 8 %

該行指，展望2024年，歐美經濟增長或較2023年小幅放緩。其中，美國經濟韌性仍然較強，通脹或邊際回落，美元加息周期結束但降息幅度受限。內地方面，今年經濟增長動能有望改善並趨穩。固定資產投資增速有望進一步上行，消費穩健修復，動能向潛在水平回歸；出口有望溫和增長。宏觀政策將強化逆周期和跨周期調節，財政政策將適度加力、提質增效，貨幣政策將靈活適度、精準有效，加強政策工具創新和協調配合，著力穩預期、穩增長、穩就業，給銀行業帶來發展機遇。根據當前政策面及經濟預期分析，今年其貸款和墊款計劃新增8%左右，客戶存款計劃新增10%左右。