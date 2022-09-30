藍籌放榜｜新世界全年多賺8.5% 末期息1.5元

新世界期內分部業績為21.204億元，增長主要來自尖沙咀的K11 MUSEA人文購物藝術館。(資料圖片)

新世界發展(017)公布，截至今年6月底止，全年純利12.49億元，按年升8.5%。全年基本溢利近70.85億元，升1.8%。每股盈利0.5元，派末期股息1.5元，與去年度同期持平。

在港待售住宅單位共 303 個

期內綜合收入682.13億元，與去年持平。香港業務方面，全年應佔物業合同銷售金額約82.4億元，主要來自住宅項目迎海、傲瀧、瑧頤，以及甲級寫字樓項目南商金融創新中心。截至今年6月底止，集團在港的待售住宅單位合共303個，其中由集團銷售團隊主理的項目住宅單位佔281個。項目累計售出73%應佔總樓面面積，應佔物業合同銷售60億元。

至於香港物業投資收入為27.956億元；而分部業績為21.204億元，增長主要來自尖沙咀的K11 MUSEA人文購物藝術館，以及位於鰂魚涌的甲級寫字樓K11 ATELIER King's Road的營運效率提升及租用率改善所致。

新世界指，截至今年6月底止，集團在港持有應佔總樓面面積約932萬方呎的土地儲備可作即時發展，其中物業發展應佔總樓面面積約455萬方呎。與此同時，集團於新界持有合共約1,633萬方呎待更改用途之應佔農地土地面積，其中約九成位於「北部都會區」範圍。

另外，該集團期內內地整體物業合同銷售面積約43.7萬方米，總銷售金額為171億元人民幣；按地區分布，以大灣區為首的南部地區貢獻最大，約73%。

新世界今日收市報22.3元，升1.4%或0.3元，成交額約1.46億元。