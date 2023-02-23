藍籌放榜｜新世界半年基本溢利少14% 削派息 沒供股集資需要

新世界發展(017)公布截至去年底止半年純利12.09億元，按年少15%；收入401.93億元，多近13%；基本溢利33.6億元，少13.8%；每股盈利0.48元；每股中期股息0.46元，少17.9%。

期內香港應佔全同銷售78.7億元，主要來自出售於長沙灣永康街商業項目的51%權益，以及南商金融創新中心的單位；未入帳應佔物業合同銷售收入中，185億元合同銷售將於2023財年下半年入帳，42.77億元於2024財年入帳，預計2023財政年度下半年入帳的主要項目為柏傲莊一、二期及南商金融創新中心，預計2024財政年度入帳的主要項目為傲瀧。

K11 業績升 9%

至於物業投資收入，期內錄14.92億元及分部業績為10.95億元，分別升4%及33.6%，其中K11收入及分部業績分別增4%及9%；K11 MUSEA人文購物藝術館的銷售額多6%，總客流量超過1,100萬人次，增長主要由奢侈品消費及文娛活動帶動。

新世界預計，未來三至四年的一手私人住宅供應量約10.5萬伙，意味中短期供應量會大幅增加，隨著香港與內地通關，預計2023下半年樓市樂觀，集團將分階段推出多個大型住宅項目，共提供超過5,000個單位，包括參與組成財團發展的四個九龍東啟德項目，位於黃竹坑港鐵站上蓋的「港島南岸」第五期發展項目，以及位於北角的前皇都戲院項目等。

集團表示，財政年度到期的貸款再融資已全數處理，可動用資金合共約920億元，包括現金及銀行結餘約570億元及可動用的銀行貸款約350億元，財務穩健，可預見的將來並沒有供股或配股計劃，亦沒有向股東集資的需要。

新世界今日收報21.25元，跌0.1元或0.5%，成交額1.6億元。