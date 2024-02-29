藍籌放榜｜新世界持續經營業務少賺13% 中期息削逾半

新世界發展(017)公布去年底止中期業績，期內持續經營業務純利5.02億元，按年少12.8%，當中不包括出售新創建(659)相關的一次性非現金費用；來自持續經營業務的核心盈利錄48.66億元，漲12%；來自持續經營業務收入170.66億元，跌25%，主要由於中港物業發展入帳減少；毛利上升2%，至72.57億元，受惠K11項目中較高毛利的物業投資；中期息0.2元，大減56.5%。
集團期內香港物業發展收入12.46億元；投資物業收入17.45億元，升17%；分部業績為12.99億元，漲19%，主要受惠K11 MUSEA人文購物藝術館及K11 Art Mall購物藝術館之營運效率及出租率提升。至於內地物業發展收入錄54.95 億元；物業投資收入9.29億元，多4%；分部業績為4.54億元，升3%，並指投資物業組合內主要項目表現穩健，整體出租率高。
可動用資金520億 包括現金390億
集團去年底止可動用資金合共約520億元，包括現金及銀行結餘約390億元及可動用的銀行貸款約130億元。集團稱嚴格控制成本，持續經營業務的資本支出和行政及其他營運費用分別減少約21%及16%。
新世界於2024財政年度下半年，將繼續分階段推出多個住宅項目，共提供超過2,500個單位。集團亦將繼續推售甲級寫字樓項目，包括南商金融創新中心剩餘單位，以及長沙灣永康街、瓊林街等項目。集團又指，在可預見的將來並沒有供股計劃。
新世界今日收報9.87元，跌0.21元或2.1%。