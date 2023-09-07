藍籌放榜｜新地全年基礎溢利跌17% 末期息維持3.7元

新鴻基地產(016)公布截至6月底止全年業績，純利239.07億元，按年跌6.5%。撇除投資物業公平值變動的影響後，基礎溢利238.85億元，少16.9%，主要原因是物業銷售的溢利減少，錄得112.99億元，回落28.7%；而出租物業組合及非地產業務則繼續貢獻龐大且相對穩定的經常性溢利。每股末期息維持派3.7元，連同每股中期息1.25元，全年派4.95元，按年不變。新地指，未來將緊守其股息政策，分派其基礎溢利的40%至50%為股息。 在港合約銷售額按年多 13% 期內營業額711.95億元，少8.4%。租金收入方面，連同所佔合營企業及聯營公司的租金收入計算，總租金收入跌2%，至243.22億元，淨租金收入少4%，至184.61億元。 按所佔權益計算，期內集團在香港錄得的合約銷售額334億元，按年多13%，並接近集團全年銷售目標。銷售額主要來自屯門NOVO LAND第1A期、第1B期、第2A期及第2B期、大埔白石角University Hill第2A期及第2B期、天水圍Wetland Seasons Bay第3期，以及多個已落成項目，如西九龍環球貿易廣場旁的天璽。

2023/24年度港銷售目標330億元 新地稱，計劃本年度推售的項目包括位於元朗天榮站上蓋的YOHO WEST、元朗YOHO Hub II、屯門NOVO LAND第3期、兩個位於啟德最優越地段的項目第1期，即連接港鐵啟德站的天璽．天，和在跑道區臨海而建、享有維港景色和充足車位的天璽．海，以及何文田太子道西的合作項目。 內地方面，按所佔權益計算，期內合約銷售總額為45億元，並計劃在本年度繼續推售項目，當中包括上海濱江凱旋門，以及合作項目杭州IFC及佛山瀧景的新一批單位。2023/24年度集團的香港銷售目標為330億元，內地則為50億元。 寫字樓市場經營環境仍甚具挑戰 截至今年6月30日，集團未入帳的合約銷售額達280億元，預計當中會於2023/24財政年度確認入帳的金額約240億元，大部分款項將會在相關單位交樓時收取。 新地表示，儘管本港寫字樓的租務查詢在今年2月恢復全面通關後有改善跡象，但寫字樓市場的經營環境仍甚具挑戰。集團的寫字樓物業組合年內錄得的平均出租率約92%，屬於滿意的水平。