藍籌放榜｜新地基礎溢利跌3.8% 末期息派3.7元

新鴻基地產(016)截至今年6月底全年純利255.6億元，按年跌4.2%，營業額777.47億元，減8.8%，撇除投資物業公平值變動的影響後，基礎溢利287.29億元，少3.8%，末期息每股派3.7元，連同中期息，全年則派4.9元，與去年同期相同。

該股指期內毛利398.4億元，下滑11%，每股盈利8.82元。來自物業銷售溢利158.4億元，挫24.5%，因受新冠肺炎疫情影響，合約銷售總額335億元，自今年7月起，按所佔權益計，合約銷售額逾120億元，主要來自NOVO LAND第 1A期及第1B期的銷售，涉逾1,500伙，套現約94億元。

至於總租金收入為248.1億元，與去年相若，淨租金收入升1%，至192.5億元。

港土地儲備 5710 萬方呎 夠 5 年發展

期內新增總樓面面積約110萬方呎，截至今年6月底，在港土地儲備約5,710萬方呎，當中2,240萬方呎為發展中物業，足以配合未來5年發展。將在時機適合時，續循不同渠道補充土儲，包括積極將農地轉換為可發展用地。

該集團在內地土儲共7,060萬方呎，其中5,300萬方呎是發展中物業，逾四成將發展可供出售優質住宅。受惠於政府採取提振經濟及樓市的措施，包括放寬按揭貸款，主要城市的一手住宅市場成交量自今年5月起有復甦跡象。

PARK YOHO 及 Wetland Seasons Bay 最後一期擬本月開售

該集團又指，將計劃在香港推售多個住宅項目的第二期，包括大埔Silicon Hill、 屯門NOVO LAND及元朗The YOHO Hub；元朗兩個項目PARK YOHO及Wetland Seasons Bay的最後一期亦擬本月開售。亦快將在內地推出的項目包括上海市上海濱江凱旋門、位於廣州市的廣州南站ICC，以及多個合作發展項目的新期數，包括位於杭州市杭州國際金融中心的新一批住宅單位。

儘管疫情後續的影響和衝擊將繼續令租務市場受壓，但短期內在中港的物業投資業務的經營環境可望逐步改善。在未來18個月將有多個新項目落成，為其經常性收入帶來支持。包括在香港觀塘的寫字樓暨零售項目，以及元朗形點商場擴展部分；以及位於上海ITC寫字樓已於今年中落成，位於南京的南京安達仕酒店和南京國金中心商場將於明年起分期開業。