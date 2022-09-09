藍籌放榜｜末期息派3.7元 新地去年基礎盈利287億

新鴻基地產(016)昨派成績表，截至今年6月底，全年純利為255.6億元，按年跌4.2%。營業額777.47億元，減8.8%。撇除投資物業公平值變動的影響後，基礎溢利287.29億元，少3.8%，末期息每股派3.7元，連同中期息，全年則派4.95元，與去年同期相同。

期內毛利398.4億元，下滑11%，每股盈利8.82元。來自物業銷售溢利158.4億元，挫24.5%，因受新冠肺炎疫情影響，合約銷售總額335億元，自今年7月起，按所佔權益計，合約銷售額逾120億元，主要來自屯門NOVO LAND第1A及1B期的銷售，涉逾1,500伙，套現約94億元。至於總租金收入248.1億元，與去年相若。淨租金收入升1%，至192.5億元。

該集團期內新增總樓面面積約110萬方呎，截至今年6月底，在港土地儲備約5,710萬方呎，當中2,240萬方呎為發展中物業，足以配合未來5年發展。

中港投資物業經營環境將逐步改善

新地稱，儘管疫情後續的影響和衝擊將繼續令租務市場受壓，但短期內在中港的物業投資業務的經營環境可望逐步改善。在未來18個月將有多個新項目落成，包括觀塘的寫字樓暨零售項目、元朗形點商場擴展部分等，為其經常性收入帶來支持。另計劃在港推售多個住宅項目的第二期，如大埔Silicon Hill、元朗The YOHO Hub、屯門NOVO LAND等。

新地主席兼董事總經理郭炳聯(圖2)指，近期放寬隔離檢疫措施至「3+4」模式 ，有利整體經濟活動，若相關措施進一步放寬，可為本地經濟帶來更正面的影響。本港住宅市場用家需求穩健，加上樓宇按揭成數於今年初放寬，住宅市場將可保持平穩，惟整體住宅需求仍將受制於加息等因素。