藍籌放榜｜東方海外去年少賺86% 紅海緊張局勢未能緩解

東方海外(316)去年純利13.68億元美元(約106.7億港元)，按年跌86.3%；營業額83.4億美元，減57.9%，毛利挫89%，11.55億美元，每股盈利2.07美元。該股指末期息每股派0.145美元，削94%，另擬派第二次特別股息0.036美元，減98%，即合共派息0.181美元。該股今日收報119.7元，升0.4%或0.5元，成交約1億元。
該股指，已接收7艘運力達24,188個標準箱的新造集裝箱船，將實現裝載能力的提升，而且有助船隊在技術和配置上的現代化升級換代，有利增強成本效益優勢。
另外，預期航運市場依然複雜和多變。世界經濟似乎開始復甦，但步伐可能較為緩慢且具有不確定性；利率似乎已達峰值，但一直在高位徘徊；2M聯盟將終止、雙子星協作計劃將出現，而海洋聯盟也已宣布繼續延期；地緣政治緊張局勢和新的環保法規的頒布和執行，包括歐盟碳稅等，都對整個供應鏈提出挑戰。毫無疑問，這些都將給未來航運市場發展帶來長久的影響。
運價進一步攀升
今年開年以來，紅海局勢變化依然是影響著集裝箱航運市場走勢的主要因素之一。由於紅海緊張局勢未能緩解，各家船公司在短期內不得不繼續維持繞行好望角的航線網絡布局，加上內地春節前傳統旺季的因素，促成了運價進一步攀升。但目前供應鏈緊張與2020至2022年間新冠疫情造成的需求激增、供給不足及供應鏈眾多環節受阻不同，主要是因紅海局勢突發引起被迫改道導致航線延長造成的。很難預期未來趨勢如何變化，但很明顯的是，如出現任何打破現狀重大突發情況，都可能會對航運市場產生衝擊，其效應直到恢復原有平衡或找到新常態後才能完全體現。
預期30%至50%派息率
預期今年度至2026年度，股息政策訂明派發於各前述財政年度股東應佔綜合淨溢利的30%至50%的目標年度股息，但仍取決財務表現、流動資金狀況、未來計劃和營運資金需求及當時經濟等。