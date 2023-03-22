藍籌放榜｜東方海外多賺四成 連特息共派4.56美元

東方海外(316)公布去年底止去年底止全年純利99.65億美元(約777億港元)，按年多39.8%；收入198.2億美元，多17.8%；毛利104.25億美元，增27.5%，每股盈利15.09美元，末期股息每股維持2.61美元(20.358港元)，另派第二次特別股息1.95美元(15.21港元)，多1.8倍，即共派4.56美元或35.568元。

東方海外指，預計上半年不會有任何重大變化，未來轉機要取決於一連串宏觀經濟因素以及供需增長的相對變化情況。唯一可以肯定的是前路充滿挑戰。集團指，明顯的運價下降趨勢似乎已經開始回穩，雖然可以合理地預計到春節後兩三個月的季節性淡季期間，運價偶爾會有進一步的下降，但是即期運價周變動情況不再像去年下半年的大部分時間裡那樣劇烈，一些航線的載貨率亦出現明顯的好轉跡象。

料今年上半年艱難 下半年改善

然而，集團仍認為行業整體環境很難，在今年上半年發生實質性變化。之後，一旦美國等國家的進口商在降低庫存方面取得進一步進展，之後假若經濟前景見好，例如通脹開始見頂，就業數據保持強勁，可能會在下半年看到一些改善。但考慮到通脹、利率上升和更廣泛的地緣政治和經濟的不穩定對未來的影響而產生的合理憂慮，行業前景到底如何是無法準確預知。

集團又表示，今明兩年就算經濟形勢好於預期，新船的交付也將進一步增加運力，有機會令集裝箱航運市場的改善出現滯後。雖然確實存在一些緩解供給增加帶來的風險的方法，但都需要時間，因此最早也要到下半年，其抗衡效果才會有所體現。而上半年，航運公司可能會根據其客戶潛在要求減少的情況審視預期需求水平，重新調整其服務。

東方海外今日收報130.5元，升1.8元或1.4%，成交額9,060萬元，市值861億元。