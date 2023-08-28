藍籌放榜｜比亞迪中期多賺2倍 不派息

比亞迪(1211)上半年純利109.5億元(人民幣，下同)(約119.2億港元)，按年飆逾2倍，主因受惠新能源汽車銷量增長。期內營業額升72.7%，至2,601億元，毛利漲1.3倍，至476.7億元，毛利率由13.51%，增至18.33%。不派發中期息。

期內汽車、汽車相關產品及其他產品業務的收入約2,088.2億元，增91%；手機部件、組裝及其他產品業務收入約510.9億元，揚24.4%。新能源汽車市場份額多6.5個百分點，至33.5%。

另外，該股指，下半年內地新能源汽車產業將延續良好的增長勢頭，滲透率亦有望繼續突破。本月第500萬輛新能源汽車下線，成為全球首家達成這一里程碑的車企，為全球汽車工業變革注入內地汽車力量。