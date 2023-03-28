藍籌放榜｜比亞迪純利飆4.5倍 派息多近10倍

比亞迪末期息每10股派11.42元人民幣。(資料圖片)

比亞迪(1211)公在去年底止全年純利166.2億元(人民幣，下同)(約190億港元)，按年飆約4.5倍；收入4,240.6億元，多96.2%，當中汽車及相關收入3,246.9億元，上升約1.5倍，手機、組裝及其他業務收入988.2億元，多14.3%；每股盈利5.71元，末期息每10股派11.42元，增近10倍。單計第四季，集團純利73.11億元，升27.9%；收入1,563.72億元，多33.6%。

公司展望今年政策供給有望繼續推出，為新能源汽車發展營造良好環境，預期新能源汽車將延續強勁增長勢頭，滲透率有望大幅突破。

比亞迪今日收報211.4港元，升3.4港元或1.6%，成交額12.6億港元。