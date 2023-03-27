藍籌放榜｜毛利率跌 康師傅去年少賺31% 減派息

康師傅(322)公布去年底止全年純利26.32億元(人民幣，下同)(約30億港元)，按年跌30.8%；收益787.17億元，多6.3%；毛利228.99億元，多1.7%，毛利率29.09%，跌1.3個百分點；每股溢利46.73分，跌20.8%，擬派末期息每股23.36分，少30.8%，另派特別股息23.36分，亦較去年少30.8%，合共派46.72分，連同中期息44.38分，全年派91.1分。

方便麵溢利挫 31.4% 飲品跌 25%

分部業績方面，方便麵去年收益多4.2%，至296.33億元，溢利則挫31.4%，至13.74億元，主要受原材料價格上漲及組合變化，使方便麵毛利率同比下降0.41個百分點，至23.95%；飲品則升7.9%，至483.36億元，溢利減24.7%，至18.22億元，同樣因原材料價格上漲及組合變化，使飲品毛利率降1.88個百分點，至31.95%。

集團表示，面對渠道多元化趨勢，集團會線上線下協同布局，強化傳統電商渠道，發展O2O、社區團購等渠道，豐富線上渠道的產品品類品項及規格。繼續深耕線下通路，縮短通路層級，提高終端門店覆蓋率及服務力度。同時，選擇消費者喜愛的年輕代言人及虛擬IP形象，並運用年輕化營銷方式，推動品牌年輕化建設。

康師傅今日收報14.18港元，跌0.04港元或0.3%，成交額1.4億港元，市值799億港元。