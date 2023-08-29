藍籌放榜｜海底撈半年多賺近30倍 翻枱率增

海底撈(6862)公布截至6月止半年純利22.58億元(人民幣，下同)(約24.3億元)，按年多29.8倍；收入188.86億元，多24.6%，當中海底撈餐廳經營佔95%，錄179.35億元收入，多25.3%；每股盈利0.42元；維持不派中期息。集團指，收入大升主要由於針對新冠疫情的管控措施取消，海底撈餐廳客流量增加，經營好轉；以及「硬骨頭」計劃下部分先前關停門店重開後，餐廳數目同比增加。

海底撈｜餐廳數目大增 人均消費減 2%

海底撈餐廳截至6月底止半年的平均翻枱率為3.3次/天，去年同期為2.9次/天，期內同店翻枱率3.5次/天；顧客人均消費減少2%，至102.9元；海底撈餐廳總數按年淨增50間，至1,382間，其中1,360家位於中國大陸地區，22家位於港澳台地區。上半年新開5家海底撈餐廳，24家前期關停餐廳恢復營業，關閉了18家經營表現欠佳的餐廳。

展望未來，集團指會持續提升海底撈就餐體驗，包括不斷精進服務能力、產品創新、提升餐廳運營能力、為顧客進一步提供增值及社區營運服務等；繼續創新及新技術方面的投入，例如繼續優化、研發業務管理系統、智慧餐廳技術；及策略性地尋求收購優質資源，進一步豐富餐飲業務形態和顧客基礎。

海底撈今日收報22港元，升0.6港元或2.8%，成交額3.1億港元。