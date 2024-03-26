藍籌放榜｜海底撈多賺1.7倍 稱員工自發跳科目三 獲6千萬點讚

海底撈(6862)公布去年底止全年純利44.99億元(人民幣，下同)(約48.6億港元)，按年大升1.7倍；收入414.53元，多33.6%，當中餐廳經營收入396.13億元，增36.2%；每股盈利0.83元；擬派末期息0.824港元，多7倍。

派息大增至 82.4 仙

去年底止餐廳淨增3間，至1,374間；平均翻枱率3.8次，多0.8次，當中港澳台地區為4.2次，增0.7次；顧客人均消費99.1元，少5.5%，當中港澳台地區平均202.8元，多2.7%；整體同店銷售增27.7%。

集團指，去年11月員工以「科目三」舞蹈的形式與顧客互動，得到顧客好評，相關互動視頻很快在社交媒體廣泛傳播，視頻在抖音平台獲得點讚量超6,000萬，播放量超50億次，成為一項全球現象級傳播事件。公司指，以上案例均由一線門店自發策劃組織，展現出海底撈員工熱情、創新、與人為善的優秀品質。這些活動不僅增加了品牌曝光度，在網絡時代給公司帶來較大流量價值，更讓海底撈「以顧客為中心」及給顧客帶來快樂的理念深入人心。