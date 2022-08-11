藍籌放榜｜港鐵中期賺47億 中期息0.42元

港鐵(066)指，中期純利47.32億元，按年漲77%，基本業務利潤漲78%，至71.1億元，物業發展利潤77.86億元，飆1.5倍，投資物業公允值虧損擴大至23.76億元，去年同期蝕13.2億元，而經常性業務則盈為虧，蝕6.78億元，倘撇除對深圳地鐵四號綫9.62億元減值虧損後，經常性利潤則跌68.9%，以及淨利潤則升1.1倍。中期息每股派0.42元，多68%。

車務營運收入跌 3.1%

期內總收入230.3億元，升3.2%，其中香港車務營運收入涉58.1億元，跌3.1%；香港物業租賃及管理業務收入23.07億元，減8.1%；內地及國際鐵路、物業租賃及管理附屬公司收入131.5億元，升9.1%。

東涌東站第一期及小蠔灣物業將招標

香港物業發展利潤涉92.77億元，漲1.5倍，主要來自日出康城第十期LP10、港島南岸第一、二期晉環和揚海、百勝角通風樓和東涌牽引配電站物業發展項目分別已於今年4月和7月批出，共涉2,150伙，預期未來約12個月就東涌東站第一期及小蠔灣物業發展第一期進行招標。另外，正為「港島南岸」第四期、何文田站第二期及「日出康城」 第十二期申請預售樓花同意書。視乎施工進度，或可於今年下半年為大圍項目進行初步入帳，主要來自計及項目所有投入及開支後，在此項目分攤資產商場即「The Wai 圍方」的公允價值計量利潤。

另外，本港鐵路服務乘客人次5.7億，跌11.7%，輕鐵及巴士則為7,770萬，減12.3%。