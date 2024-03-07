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財經
2024-03-07 17:10:01

藍籌放榜｜港鐵去年純利減21% 維持末期息89仙

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藍籌放榜｜港鐵去年純利減21% 維持末期息89仙

港鐵指，去年收入錄得增長，其中一個主要因素是過境服務和高速鐵路香港段服務均於1月起逐步恢復營運。(資料圖片)

港鐵(066)公布去年底止全年純利77.84億元，按年少20.8%；總收入569.82億元，升19.2%，當中車務營運收入201.31億元，大升50.2%；惟物業發展利潤大跌80.1%，至20.83億元；每股盈利1.26元；末期派息維持89仙，連同中期息0.42元，全年共派1.31元，與2022年度相同。

港鐵今日收報25.05元，失0.05元或0.2%，以今日收市價計，其股息率為5.2厘。

Mälartåg專營權終止 撥備約3

港鐵於上月與客戶Mälardalstrafik訂立補充協議，提早於今年616日終止Mälartåg的專營權。於去年12月底，集團根據就Mälartåg的專營權中估計不可避免的成本作出虧損性合約撥備約3億元。

本地鐵路服務乘客回復近疫前水平

集團指，去年收入錄得增長，其中一個主要因素是過境服務和高速鐵路香港段服務均於1月起逐步恢復營運。這不僅對車費收入帶來正面影響，自新冠肺炎疫情後暫停營運的免稅店業務，亦因疫情相關限制完結而得以重啟，帶動租金收入上升。另外，去年的高速鐵路香港段乘客量已超越2019年，部分原因是班次增加，而且覆蓋範圍更擴大至直達73個內地站點。過境服務乘客量持續回升，儘管尚未回復至疫情前水平，仍然感到鼓舞。與此同時，本地鐵路服務的全年乘客量已回復至接近疫情前水平。

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東涌東站一期料未來1年重新招標

物業發展方面，集團指在未來約12個月，預期為東涌東站第一期項目重新招標，而小蠔灣項目正在進行前期工程，會繼續以2030年讓首批住戶入伙為目標。另外，集團正為「日出康城」第十三期及油塘通風樓項目申請預售樓花同意書。視乎施工及銷售進度，預期在今年會為「海盈山」、「港島南岸」第五期、何文田站第一期和「瑜一」的物業發展利潤入帳，並繼續為「凱柏峰」的物業發展利潤入帳。

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