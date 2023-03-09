藍籌放榜｜港鐵去年賺98億 末期息0.89元

港鐵(066)指，去年純利98.27億元，按年增2.9%，經常性業務利潤瀉91.3%，至1.5億元，物業發展利潤104.8億元，增12.2%，投資物業公允值虧損由15.99億元，收窄至8.1億元，撇除於去年上半年對深圳地鐵四號綫9.62億元減值虧損後，經常性業務利潤則跌38.1%，純利則升13%，而基本業務利潤106.3億元，跌4.6%。末期息每股派0.89元，減12.7%，全年派息1.31元，揚3.1%。

地產業務方面，香港物業發展利潤104億元，主要來自LP10(日出康城第十期)、晉環(港島南岸第一期)和揚海(港島南岸第二期)。而百勝角通風樓和東涌牽引配電站物業發展項目已於去年批出。

小蠔灣第一、二期將招標

至於日出康城第十一期、港島南岸第四期、及何文田站第二期的物業發展利潤初步入帳，以及THE SOUTHSIDE商場的入帳將視乎施工及售樓進度而定。預期未來約12個月將就小蠔灣物業發展項目第一期和第二期，以及東涌東站第一期進行招標，3個項目共提供4,530伙住宅單位，將計劃為東涌東站商業項目進行招標。同時正為港島南岸第三期、日出康城第十二期、何文田站第一期、天榮站及油塘通風樓等項目申請預售樓花同意書。

本港車務營運虧損擴大至 47.3 億

另外，本港車務營運收入134億元，升1.7%，虧損擴大至47.33億元，車站商務收入減4%，至30.7億元，利潤減少8.7%，至22.7億元，香港物業租賃及管理業務收入瀉5.1%，至47.7億元。內地及國際鐵路、物業租賃及管理附屬公司收入260億元，揚3.8%，利潤增54%。