藍籌放榜｜滙豐去年稅前多賺6.5%　末期息36美仙　全年派息增逾42%

滙豐HSBC(港交所：005)今(19日)公布2024年全年業績，去年全年列賬基準除税前利潤增加20億美元至323億美元，按年增加6.4%，末期息36美仙，比去年31美仙有所增加，若計及去年出售加拿大滙豐後的21美仙特別股息，全年合共派息87美仙，按年多42.6%，預期今年股息派付比率目標基準維持約50%。

滙豐⾏政總裁艾橋智指，集團將簡化和調整後勤基礎設施，⽀持4⼤業務的發展，相信將為股東帶來更高的回報。(資料圖片)

再斥20億美元回購

在回購股份方面，繼去年3輪合共90億美元的股份回購後，滙豐計劃再展開最多20億美元的股份回購，預計今年第一季業績公布前完成。

全年收入為659億美元，保持平穩；淨利息收益減少31億美元，反映業務出售的影響及資⾦成本增加，淨利息收益率為1.56%，下跌10個基點，主要因為工商客戶存貸餘額於交易賬項的投放增加。

設4大業務 簡化後勤

滙豐行政總裁艾橋智表示，將從3大業務及5大地區為中心的複雜管治架構，改為新設的4大業務，並正在簡化和重新調整滙豐的後勤基礎設施，以支持4大業務的發展。滙豐正在改善運營模式，在集團營運委員會團隊更緊密合作領導下，將會權責清晰明確，加快步伐提高生產力，減少管理層級和匯報關卡，以減少官僚主義，強調團隊合作，並促進創意和創新的流動。他相信這些措施將為股東帶來更高的回報。