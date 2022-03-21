藍籌放榜｜煤氣去年賺50億 末期息23仙不派紅股

中華煤氣(003)指，去年全年純利50.2億元，按年減16.5%，營業額535.6億元，增31%，經營支出漲37.6%，至447.4億元，末期息每股派23仙，全年共派35仙，與2020年相同，但為2008年度以來首次不派紅股，如無特殊情況，預計今年全年每股股息將不少於去年度所派發之股息。

期內主營業務營業稅後溢利68.2億元，減5.7%，由於年內報廢及減值部分內地化工廠生產設施、電訊網絡設備，以及為若干已停用之加氣站資產等作出撥備，合共約15億元。

去年本港煤氣銷售量約276.77億兆焦耳，降1%；爐具銷售量受惠於新冠肺炎疫情放緩帶動新居入伙量增加，升8.8%。截至去年底客戶人數約196.4萬戶，多1.1%。

料港用戶穩步增長

面對香港兩年來最嚴峻之第五波疫情及其帶來之營商環境和經濟前景不明朗因素，續採取開源節流措施、適度節省成本、優化作業流程，致力推動智慧創新以提升服務水平及營運效益，不斷開發新的煤氣應用以增加售氣量，使本港煤氣業務得以維持穩健之發展。同時為配合特區政府之《長遠房屋策略》，包括北部都會區等之發展，將積極投資於燃氣供應之基建工程，以滿足未來城市之發展，預計今年本港煤氣客戶數目將保持穩步增長。