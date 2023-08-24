藍籌放榜｜瑞聲半年少賺57% 毛利率跌4.8百分點

分部表現方面，集團聲學業務實現收入33.2億元人民幣，減少19.9%，主要由於上半年全球智能手機市場需求恢復不及預期，導致出貨量仍舊同比下滑；毛利率為25.5%，降1.7個百分點。光學業務方面，期內實現收入17.7億元，跌4.4%，主要由於今年第一季度市場需求疲弱及單價承壓所致，上季度收入及毛利率環比顯著改善，主要由於市場需求提升，出貨量提升，以及單價競爭趨緩。

集團表示，今年是上市18周年，從公司上市至今，集團已經從一家精密零部件製造商成長為感知體驗解決方案的全球領導者，在聲學、光學、觸感、傳感器及半導體和精密結構件等領域擁有強大的綜合競爭力。未來將持續穩固在智能手機行業中的市場地位，同時將沉澱30載的各項能力賦能非智能手機領域以探索更廣闊更多元的市場空間。

瑞聲科技今日收報15.56港元，跌0.9港元或5.5%，成交額1.3億港元，市值186億港元。