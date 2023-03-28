藍籌放榜｜申洲國際去多賺35% 末期息增近五成

申洲國際(2313)指，去年純利45.62億元(人民幣，下同)(約52.7億港元)，升35%，其中受惠匯兌收益，對稅前盈利貢獻約11億元。期內營業額277.8億元創新高，增16.5%，毛利61.2億元，揚5.8%。末期息每股派0.85港元，漲近五成，全年合共派息1.91港元，升17.3%，派息率56.2%，減4.1個百點。

期內運動類產品收入升18.5%，至208.7億元；休閒類產品收入漲21.8%，至57.5億元。

集團於寧波、安徽基地以及海外的柬埔寨、越南基地均建設了屋頂光伏發電站，並正在進一步擴大光伏發電項目的建設範圍。目前已完成並投入使用的光伏電站總裝機容量約為45兆瓦。

品牌商庫存壓力已減輕

經過前期的庫存處理，品牌商的庫存壓力已有較大減輕，以及通脹的回落，外需有希望回暖；內地市場方面，隨著新冠疫情防控措施的變化，經濟社會發展活力的日益回升，因疫情而受抑制的消費正逐步恢復，政府擴內需、促消費政策的出臺，也將拉動內需的增長。

因全球衣服總需求疲弱，各大客戶仍處於去庫存過程，預期今年上半年產能利用率尚不能達到理想水平，營業收入較去年同期存在下跌之可能，而展望需求形勢的變化，下半年總體會呈逐步回升的趨勢。