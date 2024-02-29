藍籌放榜｜百威去年賺6% 末期派息多四成

中國銷量增4.3%

分部地區表現中，中國在渠道復甦及持續高端化的支持下，銷量增長4.3%；高端及超高端產品收入均達到雙位數增長，帶動2023全年營收和獲利均錄得雙位數增長，除息稅折舊攤銷前盈利率亦有所提升，估計表現優於同業，推動中國市場份額增長，其中也包括廣東省與福建省。至於韓國在銷量具較高的比較基數、競爭對手推出新產品及日本品牌重返市場的影響下，銷量大致持平，去年的除息稅折舊攤銷前盈利受到商業投資增加而有較受衝擊，但逐季相繼改善，上季獲利及除息稅折舊攤銷前盈利率錄得強勁增長。印度表現持續優於行業，高端及超高端產品組合的合併收入錄雙位數增長，帶動去年整體收入錄強勁雙位數增長。