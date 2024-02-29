藍籌放榜｜百威去年賺6% 末期派息多四成

百威亞太(1876)公布去年底止全年純利8.52億美元，按年少6.7%；股東持有人應佔正常化溢利9.17億美元，升6.8%；收入68.56億美元，增5.8%；毛利34.53億美元，多6.5%，毛利率50.4%，多0.4個百分點；總銷量92.77億公升，多4.8%；每股盈利6.45美元；擬派發股息每股5.29美仙，多四成。
單計去年第四季，百威亞太虧損擴大至2,300萬美元，2022年同期則蝕1,200萬美元；股東持有人應佔正常化溢利則扭虧，賺3,800萬美元，2022年則蝕1,900萬美元；收入12.93億美元，多11%；毛利6.17億美元，增15.5%，毛利率47.7%，多1.9個百分點；總銷量15.67億公升，減0.7%。
中國銷量增4.3%
分部地區表現中，中國在渠道復甦及持續高端化的支持下，銷量增長4.3%；高端及超高端產品收入均達到雙位數增長，帶動2023全年營收和獲利均錄得雙位數增長，除息稅折舊攤銷前盈利率亦有所提升，估計表現優於同業，推動中國市場份額增長，其中也包括廣東省與福建省。至於韓國在銷量具較高的比較基數、競爭對手推出新產品及日本品牌重返市場的影響下，銷量大致持平，去年的除息稅折舊攤銷前盈利受到商業投資增加而有較受衝擊，但逐季相繼改善，上季獲利及除息稅折舊攤銷前盈利率錄得強勁增長。印度表現持續優於行業，高端及超高端產品組合的合併收入錄雙位數增長，帶動去年整體收入錄強勁雙位數增長。
展望未來，集團在中國持續高端化的趨勢下，繼續追求高質量增長，繼續專注於高端品類的領先增長，同時加快超高端品類的擴張，因為超高端品類為啤酒行業的主要利潤池成長動力以及下一個藍海。