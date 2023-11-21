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財經
2023-11-21 17:52:06

藍籌放榜｜百度上季經調整利潤升23% 其他收益轉賺

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藍籌放榜｜百度上季經調整利潤升23% 其他收益轉賺

百度上季錄純利66.81億元人民幣，扭虧為盈。(資料圖片)

百度集團(9888)截至9月底止上季純利66.81億元(人民幣，下同)(73億港元)，去年同期則蝕1.46億元，按季多28.2%；收入344.47億元，按年多5.9%；非公認會計原則歸屬百度的淨利潤72.67億元，多23.4%；而其他收益總計淨額錄19億元，去年則虧損48億元，主要由於確認長期投資公允價值變動收益3.38億元，而去年同期則為虧損31億元，以及長期投資減值減少14億元；每股盈利18.22元。

百度集團｜蘿蔔快跑累計單量410

期內百度的自動叫車服務蘿蔔快跑提供821千次乘車服務，增長73%。截至9月底止，蘿蔔快跑為公眾提供的累計單量達到410萬。另外，百度APP於今年9月的活躍用戶達到6.63億，多5%。至於愛奇藝上季每名會員貢獻的月均會員服務收入15.54元，而去年第三季度及今年第二季度分別為13.9元及14.82元，增長12%

百度首席執行官李彥宏表示，在生成式AI及基礎模型出現新商機的背景下，對集團不斷增強技術及改進產品，感到尤其滿意。百度首席財務官羅戎指，對AI的持續投資為技術及產品創新奠定基礎，未來將繼續優先投資AI，尤其是生成式AI及基礎模型，同時我們亦將持續關注效率及戰略資源分配。

百度今日收報107.4元，失2.9元或2.8%

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