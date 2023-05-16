藍籌放榜｜百度上季經調整利潤飆48% 勝預期

百度集團(9888)公布3月底止首季non-GAAP淨利潤57.27億元(人民幣，下同)(約64.3億港元)，按年大升47.6%；純利58.25億元，去年同期蝕8.85億元；實現營收311.44億元，增長9.6%，營收和利潤雙雙超市場預期。此外，集團首季回購股份1.95億美元。

集團指，得益於宏觀經濟形勢的好轉，和企業持續降本增效的措施，百度盈利能力大幅提升，首季non-GAAP核心經營利潤升45.5%，至53.63億元。百度智慧雲在本季實現non-GAAP盈利，收入多8%，至42億元；核心的線上行銷收入為166億元，漲6%。至於愛奇藝收入為83億元，多15%。

另外，集團3月的月活躍用戶達6.57億，上漲4%，移動端搜索查詢次數和資訊流分發量穩步增長。電商收入成為移動生態的新亮點，第一季度百度搜索促成的季度GMV多55%。智慧駕駛方面，期內集團自動駕駛服務蘿蔔快跑訂單量約為66萬單，升236%，穩居全球最大的自動駕駛出行服務提供者。