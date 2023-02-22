藍籌放榜｜百度上季賺50億人幣 擬斥50億美元回購

百度指將回購不超過50億美元(約390億港元)的股份，有效期至2025年12月31日。(資料圖片)

百度(9888)公布去年第四季純利49.53億元(人民幣，下同)(約57億港元)，按年增1.9倍，按季則轉虧為盈，第三季蝕1.46億元，營業額330.7億元，按年跌0.03%，經營利潤45.93億元，漲1.3倍，非通用會計準則(non-GAAP)盈利53.7億元，多32%，non-GAAP經營利潤64.9億元，飆51%。

另外，該股指，董事會已授權一項新股份回購計劃，據此，將回購不超過50億美元(約390億港元)的股份，有效期至2025年12月31日。

至於去年全年賺75.6億元，跌26%，營業額1236.7億元，微減1%，non-GAAP盈利206.8億元，升一成，non-GAAP經營利潤231.8億元，揚22%。

百度董事長兼首席執行官李彥宏指，掌住將到來的AI拐點，為整個業務組合從移動生態到智能雲、自動駕駛、智能硬件等開拓全新的機遇。

研主流業務與文心一言整合

百度計劃將多項主流業務與文心一言(ERNIE Bot)整合，包括搜索、智能雲、 Apollo自動駕駛、小度智能設備等。此外，將開放文心一言大模型，支持更多企業構建自己的模型和應用，賦能交通、能源、製造等實體經濟領域，實現生產效率的大幅提升。

美股盤前飆 7%

百度今日收市報140.5港元，升1.7%或2.4港元，成交約16.7億港元。今年以來暫累升約26%。其美股盤前飆升，現報150.85美元，漲7.1%或10.03美元。