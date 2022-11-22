藍籌放榜｜百度第三季non-GAAP盈利58.9億人幣 勝預期

百度(9888)指，第三季虧損收窄至1.46億元(人民幣，下同)(約1.6億港元)，去年同期蝕165.5億元，非通用會計準則(non-GAAP)盈利58.9億元，升15.7%，勝市場預期。期內營業額325.4億元，增2%，經營溢利53.1億元，漲1.3倍，經調整EBITDA為88.79億元，揚49%。

百度核心non-GAAP經營利潤為去年第二季以來首次錄得同比增長，期內升14%，至66.5億元。核心non-GAAP盈利57.6億元，下滑1.5%。

百度董事長兼首席執行官李彥宏表示，百度核心收入恢復正增長，受線上行銷業務逐步恢復以及智慧雲收入的穩步增長所驅動。並繼續在智慧駕駛業務獲得重大突破；百度Apollo汽車解決方案亦獲領先汽車製造商認可。另外，蘿蔔快跑不斷擴大運營規模，期內供應超過47.4萬單，按年增3.1倍，進一步鞏固在全球自動駕駛出行服務市場的領先地位。展望未來，他預計移動生態繼續產生強勁的現金流，為智慧雲及智慧駕駛業務的投入提供資金，從而鞏固新AI業務的領先地位，推動未來增長。

斥 2.72 億美元回購

另外，該股指，期內斥2.72億美元回購股份，自2020年開始，累計斥資32億美元回購。

該股今日收市報89.9港元，跌2%或1.85港元，成交約4.3億港元。