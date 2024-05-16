藍籌放榜｜百度首季經調整純利升22% 收入多1%

百度集團(9888)公布3月底止首季季績，期內純利54.48億元(人民幣，下同)(約，按年少6.5%；總收入315.13億元，多1.2%；經營利潤54.84億元，增10.1%；非公認會計準則純利70.11億元，多22.4%；經調整EBITDA錄82億元，經調整EBITDA利潤率為26%；每股美國存託股稀釋收益14.91元。

百度今日放榜前收報108.4港元，跌0.8港元或0.7%。

集團自今年首季起回購金額為2.29億美元，去年股份回購計劃項下的累計回購金額達8.98億美元。

自動駕駛訂單升 25%

集團上度的自動駕駛服務蘿蔔快跑供應的自動駕駛訂單約82.6萬單，升25%，截至今年4月19日，蘿蔔快跑累計為公眾提供的自動駕駛出行服務訂單超過6百萬單。另外，愛奇藝期內收入79億元，減少5%。研發費用方面，上季為54億元，跌1%，主要是由於人員相關支出和其他研發支出減少，部分被支持生成式AI研發投入的服務器折舊費和服務器機架費增加所抵銷。