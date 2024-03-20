藍籌放榜｜石藥去年基本溢利62.7億元人幣 末期息14港仙

石藥集團(1093)指，截至去年12月底全年純利58.73億元(人民幣，下同)，按年減3.6%，營業額314.5億元，多1.6%，毛利221.7億元，少0.3%。期內撇除按公平值計入損益之金融資產之公平值變動等計，基本溢利62.7億元，升2.8%，末期息每股派14港仙，增27.3%，全年派息28港仙，揚33.3%。
該股現報6.44港元，升0.3%或0.02港元，成交約1.7億港元。
該股指，年內繼續加大研發投入，同時研發效率持續提升。創新藥物研發和臨床開發都按計劃推進，目前有逾60個重點候選產品已處於臨床階段，當中有多個為具有全球專利且極及市場價值重磅產品。新產品獲批和持續上量為其銷售收入增長奠定堅實基礎，並使在各個治療領域的產品布局更加均衡。
加快推進國際化步伐
同時亦加快推進國際化步伐，在新加坡建立國際總部及製劑海外市場事業部，致力加快脂質體等高端複雜製劑、單雙抗體等生物製劑在歐、美、日韓等市場拓展工作；在亞非拉國開展多種類型製劑的注冊及客戶開發工作；及在「一帶一路」沿線國家如新加坡、泰國、馬來西亞和越南設立公司，推動產品注冊和銷售工作，提高海外業務的貢獻。
開拓基因治療和細胞治療等新興領域
另外，該集團指將繼續通過現有八大創新研發平台專注做好自研管線的開發，堅持以滿足臨床需求為導向，致力布局新靶點，並同時布局基因治療和細胞治療等新興領域。在國際化方面，將積極遴選優勢項目在海外進行同步開發，優化臨床開發路徑，加速創新藥在海外市場申報和上市，以及通過與海外商業企業合作等模式來提升海外業務貢獻。在業務拓展方面，將繼續通過「Pharma+Biotech」共贏模式，與有創新優勢的Biotech公司及科研機構開展廣泛且深度合作。將積極把握政策機遇，繼續堅持創新與國際化雙驅動，力爭成為具有國際影響力的創新型製藥企業。