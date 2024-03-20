藍籌放榜｜石藥去年基本溢利62.7億元人幣 末期息14港仙

石藥集團(1093)指，截至去年12月底全年純利58.73億元(人民幣，下同)，按年減3.6%，營業額314.5億元，多1.6%，毛利221.7億元，少0.3%。期內撇除按公平值計入損益之金融資產之公平值變動等計，基本溢利62.7億元，升2.8%，末期息每股派14港仙，增27.3%，全年派息28港仙，揚33.3%。 該股現報6.44港元，升0.3%或0.02港元，成交約1.7億港元。 該股指，年內繼續加大研發投入，同時研發效率持續提升。創新藥物研發和臨床開發都按計劃推進，目前有逾60個重點候選產品已處於臨床階段，當中有多個為具有全球專利且極及市場價值重磅產品。新產品獲批和持續上量為其銷售收入增長奠定堅實基礎，並使在各個治療領域的產品布局更加均衡。

加快推進國際化步伐 同時亦加快推進國際化步伐，在新加坡建立國際總部及製劑海外市場事業部，致力加快脂質體等高端複雜製劑、單雙抗體等生物製劑在歐、美、日韓等市場拓展工作；在亞非拉國開展多種類型製劑的注冊及客戶開發工作；及在「一帶一路」沿線國家如新加坡、泰國、馬來西亞和越南設立公司，推動產品注冊和銷售工作，提高海外業務的貢獻。