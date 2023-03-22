藍籌放榜｜石藥去年多賺9% 末期息11仙增一成

石藥集團(1093)公布截至去年底止全年純利60.91億元(人民幣，下同)(約69.38億元)，按年多8.7%；收入總額309.37億元，升11%；毛利309.37億元，增11%，毛利率下降3.9個百分點，至71.9%，主要是由於收入結構變化及維生素C產品銷售價格下降所致；每股盈利51.11分，升9%，末期股息11港仙，多一成，全年派21港仙，增16.7%。

分部業績方面，成藥收入245.2億元，多16.5%；原料產品收入44.51億元，漲16.5%；功能食品及其他收入19.66億元，增43.9%。3項業務的毛利增長分別為8.1%、16.5%及43.9%。

未來 5 年料逾 40 創新藥獲批

集團去年度研發費用39.87億元，增加16.1%，約佔成藥業務收入16.3%。在研新藥中，超過50項處於臨床階段，其中9項已遞交上市申請，16項處於關鍵臨床試驗階段。目前集團在研創新藥項目有逾110個，其中大分子約40個、小分子約40個、新型製劑約30個。未來5年，預計將有逾40個創新藥獲批。

石藥今日一度高見8.78港元，最多升7.7%，目前報8.36港元，升幅收窄至0.21港元或2.6%，成交額暫5.2億港元，市值996億港元。