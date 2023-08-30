藍籌放榜｜碧桂園中期轉蝕489億人幣 1年到期貸款逾千億

截至今年6月底，總借貸降至約2,579.1億元，較去年底降4.9%，淨借貸比率50.1%。1年內到期的貸款1,087億元。雖然竭盡全力安排境內外融資本息償付，但受年內銷售額持續惡化與再融資環境疲軟的影響，帳面可動用資金持續減少，當前正承受著階段性流動壓力。總現金餘額約1,305.6億元，其中現金及現金等價物約1,011億元，受限制現金約294.5億元。

恐違約及若干其他借款的交叉違約 未有明顯反彈

獨立核數師指，受內地房地產市場下行影響，該股預售業績面臨重大挑戰，特別是自今年4月以來，預售業績明顯下滑，亦沒有明顯反彈跡象。該集團並未支付若干優先票據於本月到期支付的利息，儘管截至本報告日這些付款仍在30天的寬限期內。如未來財務狀況持續惡化，或將無法滿足若干借款財務契約條款，導致該等借款的違約及若干其他借款的交叉違約。該等事項顯示存在重大不確定性，可能會對其持續經營能力構成重大疑慮。