藍籌放榜｜美團半年經調整虧損收窄至15億人幣 不派中期息

美團(3690)公布，截至6月底止，半年虧損收窄至68.19億元(人民幣，下同)(約77.99億港元)，去年同期虧損82.05億元。以非國際財務報告準則(non-GAAP)計，經調整虧損淨額15.28億元，去年同期虧損61.09億元。每股基本虧損1.11元，不派中期息。

期內營業額972.07億元，按年多20.3%。毛利漲33.5%，至263.15億元。以非國際財務報告準則計，經調整EBITDA扭虧為盈，錄19.62億元；去年同期蝕36.23億元。

第二季營業額多 16%

若單計第二季，美團虧損11.16億元，去年同期為33.56億。經調整溢利20.58億元，去年同期蝕22.17億元。營業額升16.4%，至509.38億元。當中新業務(美團優選、美團買菜、網約車、共享單車等)收入飆40.7%，至141.59億元，主要受商品零售業務的增長推動。經營虧損由去年同期87.85億元，降至約67.89億元，經營虧損率改善至48%，主要由於商品零售業務的經營效率提高。

截至今年6月底止，交易用戶數目錄約6.84億，按年增長8.9%；活躍商家數目為920萬，上揚18.5%。

美團指，今年第二季度，美團買菜的季度交易用戶數和訂單量均創新高。在新冠肺炎疫情反覆期間，美團買菜在保障消費者的日用必需品供給方面發揮重要作用。為應對上海的疫情，公司迅速從主要供應商鎖定充足的產品供給，同時增加直接採購量，並提前補充替補供應商。公司亦從上海的運營經驗中積累認知，在北京受到嚴格管控措施的情況下迅速推出類似的模式。在疫情得到控制後，公司助力上海政府復工復產。

美團今日收報181.9港元，升2.6%或4.6港元，成交額約51.52億港元，為第三大活躍港股。