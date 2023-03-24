藍籌放榜｜美團去年經調整盈利28.27億人幣勝預期　虧損收窄近72%

美團交易用戶罕有下跌1.8%

截至去年底12個月，美團交易用戶數目6.78億，罕有地按年下跌1.8%；活躍商家數目930萬，按年增5.1%；每位交易用戶平均每年交易筆數40.8筆，按年增14.1%。

美團上季核心本地商業收入434.72億元，按年增17.4%；分部經營溢利72.15億元，按年增長 41.0%；分部經營利潤率16.6%，按年增2.8個百分點。

管理層指重視騎手的福利待遇

管理層亦發表展望，表示將繼續實施「零售+科技」的公司戰略，促進本地消費復甦，創造就業機會，並且在優化即時配送網絡同時，也繼續將產品覆蓋範圍從餐飲品類擴展到非餐飲品類，包括生鮮、生活必需品及藥品等，並將進一步加強便捷和萬物到家的消費者心智，同時將繼續優化服務和線上營銷工具。

此外，集團將創造廣泛的就業機會，並尤其重視騎手的福利待遇，隨著發展商品零售業務及持續優化，將深入村鎮為農村地區的消費者提供更多商品，提高配送效率，支持農產品流通，集團亦致力於利用自動配送車和無人機等先進技術，提高運營效率。