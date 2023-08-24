藍籌放榜｜美團次季經調整溢利飆2.7倍兼創新高

美團(3690)指，截至今年6月底第二季轉虧為盈，期內盈利46.8億元(人民幣，下同)(約51.1億港元)，去年同期蝕11.2億元，經營溢利47億元，去年同期虧損4.9億元。非國際財務報告準則計經調整溢利76.6億元，漲2.7倍兼創歷史新高，勝預期，經調整EBITDA為76.8億元，揚1倍。期內營業額679.6億元，升33.4%。

8 月外賣月訂單量新高

期內核心業務收入511.9億元，升39%，經營溢利111.3億元，揚34.8%。新業務收入167.6億元，多18%，經營虧損收窄至51.9億元，去年同期蝕67.9億元。該季即時配送訂單量同比增長31.6%，至54億單。通過加強供給及優化補貼策略，外賣更好地滿足了不同價格帶用戶的不同需求，用戶與平台的粘性進一步加大。在此背景下，美團外賣月訂單量在8月達到歷史新高。