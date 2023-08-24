藍籌放榜｜美團次季經調整溢利飆2.7倍兼創新高

美團(3690)指，截至今年6月底第二季轉虧為盈，期內盈利46.8億元(人民幣，下同)(約51.1億港元)，去年同期蝕11.2億元，經營溢利47億元，去年同期虧損4.9億元。非國際財務報告準則計經調整溢利76.6億元，漲2.7倍兼創歷史新高，勝預期，經調整EBITDA為76.8億元，揚1倍。期內營業額679.6億元，升33.4%。
8月外賣月訂單量新高
期內核心業務收入511.9億元，升39%，經營溢利111.3億元，揚34.8%。新業務收入167.6億元，多18%，經營虧損收窄至51.9億元，去年同期蝕67.9億元。該季即時配送訂單量同比增長31.6%，至54億單。通過加強供給及優化補貼策略，外賣更好地滿足了不同價格帶用戶的不同需求，用戶與平台的粘性進一步加大。在此背景下，美團外賣月訂單量在8月達到歷史新高。
中期轉賺80.4億元人民幣
至於上半年純利80.4億元，去年同期虧損68.2億元，經營溢利82.9億元，去年同同虧損60.77億元。期內非國際財務報告準則計量經調整溢利131.5億元，去年同期蝕15.2億元，經調整EBITDA為139.4億元，收入1265.8億元，增約三成。不派中期息。
美團CEO王興指，隨著本地生活市場呈現出穩步復甦的良好態勢，將繼續圍繞「零售+科技」戰略，滿足用戶日益多元的消費需求，用科技推動本地商品零售及服務零售的效率提升，幫大家吃得更好，生活更好。
今日收市漲逾7%
該股今日收市報140港元，升7.4%或9.7港元，成交約58.4億港元。