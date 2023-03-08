藍籌放榜｜聯通多賺16.5% 增派末期息14%

中國聯通(762)指，去年純利167.45億元(人民幣，下同)(約191.3億港元)，按年升16.5%，符預期，末期息每股0.109元，多13.5%，全年派息0.274元，增26.9%，派息率50%，上揚4個百分點。

聯通今日收市報6.24港元，逆市漲3.5%或0.21港元，成交額約3.9億港元。以今日收市價計，股息率約5厘。

期內營業額3549.4億元，揚8.3%，增速為近9年新高，其中服務收入3193億元，多7.8%，產業互聯網實現收入705億元，漲28.6%，產業互聯網佔服務收入比首次突破20%，創新業務收入佔比達到歷史新高。EBITDA達992億元，創上市以來新高。

加速轉型為數字科技領軍 資本開支料 769 億人幣

該股指，正在加速轉型為數字科技領軍企業，今年將進一步擴大投資，資本開支將達到769億元，其中算網投資佔比將超過19%、同比增長超過20%，著力打牢數字底座；進一步加強科技投入，在五大主責主業打造更多專精特新產品，增強企業核心競爭力，提升創新驅動能力；將進一步建強營服體系，以補齊建強縣區公司為重點，提升市場營銷能力，增強市場驅動力；並將加強數字化轉型，全面推動數字化系統從好用向全面好用轉變，增強數字化賦能生產經營能力；及當好「鋪路人」，為數字經濟提供「第一聯接通道」等，努力實現服務收入穩健增長、利潤雙位數增長、淨資產收益率持續提升的目標。