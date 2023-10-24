藍籌放榜｜聯通首三季多賺一成 EBITDA揚2.7%

中國聯通(762)指，首三季純利172.46億元(人民幣，下同)，按年增一成，營業收入升6.7%，至2,816.9億元，服務收入2,525.2億元，漲5.4%；產業互聯網業務收入606.8億元，佔比升至24%。EBITDA揚2.7%，至788.2億元。
移動用戶規模達到3.32億戶，淨增達到967萬戶，推動移動服務收入升2.6%，至1,306.97億元，移動ARPU達44.3元；固網寬帶用戶達到1.11億戶，年內淨增用戶突破783萬戶。寬帶接入及應用收入同比增長8.7%，至460.42億元，寬帶綜合ARPU達到47.9元，用戶價值穩中有升。
大數據業務收入飆47%
「聯通雲」保持良好增長，實現收入367億元，漲36.6%。加速推進人機物泛在互聯，以格物平台賦能行業突破，面向工業互聯網、智慧城市、生態環保等重點領域打造行業解決方案，物聯網終端連接數達到4.67億個，推動物聯網業務收入漲21.9%，至75.21億元。大數據業務收入40.67億元，升46.7%。持續創造數智生活和智能家庭應用新供給，個人數智生活、聯通智家業務4主要産品付費用戶達到近2億戶，年內淨增近6,000萬戶。聚焦垂直行業，錘煉專精特新能力，5G虛擬專網服務客戶數達到6,897家，較去年底增長超過3,000家。