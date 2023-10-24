藍籌放榜｜聯通首三季多賺一成 EBITDA揚2.7%

中國聯通(762)指，首三季純利172.46億元(人民幣，下同)，按年增一成，營業收入升6.7%，至2,816.9億元，服務收入2,525.2億元，漲5.4%；產業互聯網業務收入606.8億元，佔比升至24%。EBITDA揚2.7%，至788.2億元。

移動用戶規模達到3.32億戶，淨增達到967萬戶，推動移動服務收入升2.6%，至1,306.97億元，移動ARPU達44.3元；固網寬帶用戶達到1.11億戶，年內淨增用戶突破783萬戶。寬帶接入及應用收入同比增長8.7%，至460.42億元，寬帶綜合ARPU達到47.9元，用戶價值穩中有升。