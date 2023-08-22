藍籌放榜｜舜宇光學純利挫近七成 毛利率大跌

舜宇業績｜手機鏡頭出貨量下降 21% 手機攝像模組跌 12%

集團指，期內車載鏡頭的出貨量增長約25.2%，至約4,707.8萬件，保持全球第一的地位。手機鏡頭業務方面，全球智能手機出貨量的進一步下滑及智能手機攝像頭降規降配的持續影響令手機鏡頭業務帶來了巨大壓力，手機鏡頭的出貨量下降約21.3%，至約5.13億件；至於手機攝像模組出貨量則跌約11.8%，至約2.55億件。

展望未來，集團仍將面臨全球經濟復甦緩慢、消費需求不足、市場競爭加劇等諸多重大挑戰。然而，未來以數字經濟和綠色經濟為主的全球經濟發展方向並未發生改變，這將給光電產業帶來新的增長空間和發展機會。自動駕駛快速發展促進多傳感器搭載，VR/AR、機器人視覺等新興行業市場空間巨大。因此，集團將從三方面入手來搶抓新的市場機會，實現持續穩健的業務發展，包括在成熟業務中挖掘新潛力；在新興產業上尋求新機會；在增量過程中注重質的提升。

舜宇光學今日收報64.6港元，升1.15港元或1.8%，成交額3億港元，市值708億港元。