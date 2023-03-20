藍籌放榜｜舜宇去年少賺52% 削派息

舜宇光學(2382)公布去年底止全年純利24.08億元(人民幣，下同)(約27.5億港元)，按年大減51.7%；收入331.97億元，跌11.5%；毛利66.05億元，少24.4%，毛利率19.9%，跌3.4個百分點，每股盈利220.26分，末期股息0.5港元(約0.439元人民幣)，大減55.3%。

手機鏡頭出貨量下降 17%

分部收入方面，光學零件去年收入94.68億元，升7.9%，主要受惠供應鏈芯片缺貨的逐步緩解，車載鏡頭相關收入增長；光電產品收入233.26億元，跌17.7%，主要是因為受智能手機市場需求疲軟的影響，手機攝像模組的出貨量有所下降；光學儀器錄4.03億元，升4.2%，主要是因為應用於內地工業及醫療領域的光學儀器市場需求增加且整體海外市場需求增加。集團期內手機鏡頭出貨量較去年下降約17.2%，至約11.93億件；手機攝像模組出貨量較去年下降約23.3%，至約5.17億件。

展望今年，集團指是挑戰與機遇並存的一年，集團亦將從3方面入手來搶抓新的市場機會，進而實現持續穩健的業務發展，包括在成熟業務中挖掘新潛力；在新興產業上尋求新機會；在增量過程中注重「質的提升」。

舜宇光學今日收報86.95港元，跌0.05港元或3.4%，成交額5.7億港元。