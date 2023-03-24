藍籌放榜｜華潤啤酒全年少賺5.3%　派末期息30.2分人幣　銷量按年升0.4%

原材料及包裝物料成本方面，因受地緣政治及全球供應鏈受阻影響而大幅上升，整體毛利率按年跌0.7個百份點，毛利則升3.7%至135.6億元人民幣。

期內，綜合營業額352.63億元，按年升5.62%；去年整體啤酒銷量按年升0.4%，次高檔及以上啤酒銷量增長約12.6%；去年繼續對部分產品的價格進行適度調整，使整體平均銷售價格按年升5.2%。潤啤指，喜力品牌銷量持續錄得良好的雙位數增長。

預期整體啤酒市場將逐步恢復

管理層回應本年展望，指隨著國內疫情防控政策進一步放鬆，整體啤酒市場環境預期將逐步恢復。在啤酒業務方面，集團將把握市場恢復初期的機遇，通過加大產品的覆蓋和品牌投入，爭取2023年實現持續增長。

集團將繼續推出新產品，在小酒館的佈局方面，通過與經銷商合作，推出了首個小酒館品牌 Joy Brew，預計首間小酒館將於今年上半年開始營業，同時亦繼續以「決戰高端、質量發展」戰略管理主題，做好推廣和渠道營銷，推動品牌建設，提升本集團的競爭地位。

白酒業務方面，集團將把貴州金沙整合至華潤酒業的白酒平台，並依托集團啤酒業務的渠道優勢，擴展與升級銷售網絡，做大白酒業務。