藍籌放榜｜萬洲中期多賺三成 中期息5仙

萬洲國際(288)指，生物公允價值調整前的中期純利為7.01億美元(約54.6億港元)，按年增三成，生物公允價值調整後則賺7.59億美元(約59.2億港元)，升16.4%。營業額133.98億美元，多0.5%。中期息每股派0.05元，與去年相同。

該股期內肉製品銷量保持穩定，為161.2萬公噸，內地銷量跌1.8%，因消費市場放緩及大眾產品競爭激烈，美國市場銷量減1.7%，由於零售及工業渠道的銷售量主要因勞動力和供應鏈環境充滿挑戰而下降，但餐飲渠道的銷售量因酒店服務業持續自新冠肺炎疫情中復甦而增加，抵消了部分的降幅。歐洲銷量則升18.9%，受惠有機增長及新併購項目。

該股指，在經濟增長放緩、通脹攀升、貨幣政策分歧、地緣政治局勢緊張及全球應對疫情措施各異的環境下，今年上半年對全球諸多企業而言充滿挑戰。市場普遍認為該等不確定局面將於下半年持續。因受惠較低的內地主要原材料成本及暢旺的美國本地消費需求而錄得穩健增長。除非可透過正確的定價、理想的產品組合、最佳的成本控制措施及卓越的營運效率實現產品增值，否則通脹環境將為利潤率帶來壓力。將增加市場投入，加快產業升級，並推廣蛋白多元發展策略。

該股今日收市報5.43元，跌1.1%或0.06元，成交9,380萬元。