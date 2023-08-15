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財經
2023-08-15 17:11:28

藍籌放榜｜萬洲中期少賺45% 中期息派5仙

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藍籌放榜｜萬洲中期少賺45% 中期息派5仙

萬洲預期不利經營環境在今年若干期間持續影響，故短期財務表現將承受壓力。(資料圖片)

萬洲國際(288)收市公布業績，截至今年6月底中期生物公允價值調整前純利3.83億美元(29.8億港元)，按年減45%，生物公允價值調整後賺4.2億美元(32.8億港元)，跌44.6%。營業額131.2億美元，下滑1.7%。中期息每股派0.05元，與去年同期相同。

期內經營利潤少47%，肉製品及豬肉銷量分別下降0.9%0.2%。內地業務佔收入及經營利潤34.2%81.4%；美國及墨西哥則佔55.4%5.6%

截至6月底生物資產的公允價值為14.54億美元，較去年底15.44億美元，少5.8%，一直且預期將繼續受生物資產公允價值變動影響，生物資產公允價值乃參考市場定價、品種、生長狀況、產生的成本及專業估值釐定，期內生物公允價值調整對損益的影響淨額為收益3,800萬美元，減38.7%

財務表現短期將受壓

該股指，內地業務表現穩定，歐洲業務實現恢復性增長，但美國業務仍困難，糧食及能源價格開始呈現下降趨勢，但高企價格水平嚴重影響其生產成本。同時，宏觀經濟不利條件削弱消費信心，從而抑制需求。預期不利經營環境在今年若干期間持續影響。因此，令該集團短期財務表現將承受壓力。為應對該等挑戰，將專注完善產業價值鏈，繼續大力推動產品結構轉型和擴大銷售網絡、管理價格及控制成本。

該股今日收報4.01元，跌0.5%0.02元，成交約4,236萬元。

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