藍籌放榜｜萬洲中期少賺45% 中期息派5仙

萬洲國際(288)收市公布業績，截至今年6月底中期生物公允價值調整前純利3.83億美元(約29.8億港元)，按年減45%，生物公允價值調整後賺4.2億美元(約32.8億港元)，跌44.6%。營業額131.2億美元，下滑1.7%。中期息每股派0.05元，與去年同期相同。

期內經營利潤少47%，肉製品及豬肉銷量分別下降0.9%及0.2%。內地業務佔收入及經營利潤34.2%及81.4%；美國及墨西哥則佔55.4%及5.6%。

截至6月底生物資產的公允價值為14.54億美元，較去年底15.44億美元，少5.8%，一直且預期將繼續受生物資產公允價值變動影響，生物資產公允價值乃參考市場定價、品種、生長狀況、產生的成本及專業估值釐定，期內生物公允價值調整對損益的影響淨額為收益3,800萬美元，減38.7%。