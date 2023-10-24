藍籌放榜｜萬洲首三季盈利減38% 經營環境續困難

期內肉製品銷量為238.7萬公噸，按年跌1.9%。於內地銷量升1.1%，由於消費在疫情後復甦，但卻受制於經濟增長乏力。美國銷量則跌6.8%，由於去年末季出售調味品業務，期間市場需求依然薄弱。歐洲因為實施收購，銷量升3.3%。肉製品收入按年減6.2%。於內地因貨幣換算不利影響，收入減4%。美國銷量及售價均出現下降，收入挫11.3%。歐洲收入則升22.5%，銷量及售價均有所提高。另外，內地受貨幣因素負面影響超過原材料成本降低裨益，經營利潤跌2.4%；美國在原材料成本降低及運營效率提高，抵消銷量及售價下跌，經營利潤升2.7%。歐洲則在各類成本高企，抵消銷量及售價上升，經營利潤減5.4%。

豬肉銷量跌 0.7%

期內豬肉銷量跌0.7%，其中內地銷量升7.4%，由於擴大生產；美國及墨西哥因業務重整，銷量減4.5%。歐洲銷量則挫6.7%，由於市場生豬供應量減少。豬肉收入下跌4.9%，內地收入減4.4%，因售價降低影響大於銷量提升。美國及墨西哥收入挫9.1%，因銷量及售價均呈現下降。歐洲收入增22.4%，由於售價顯著上揚，抵消銷量下降。期間經營虧損為4.31億美元。

內地業務表現穩定，歐洲業務實現恢復性增長，但美國業務依然困難。儘管糧食及能源價格開始呈現下降趨勢，且第三季度有顯著改善，但高企價格水平於整年來說仍嚴重影響生產成本。宏觀經濟不利條件削弱消費信心，從而抑制需求。預期不利經營環境將持續影響今年餘下時間，因此短期財務表現將承受壓力。為應對該等挑戰，將專注整頓產業價值鏈，繼續大力推動產品結構轉型和擴大銷售網絡、管理價格及控制成本。