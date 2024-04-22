藍籌放榜｜萬洲首季多賺73% 關注消費需求

萬洲國際(288)指，截至今年3月底止首季，生物公允價值調整前的股東應佔利潤3.01億元美元(約23.4億港元)，按年升約73%，生物公允價值調整後則賺4.65億美元(約36.3億港元)，漲1.4倍，收入61.8億美元，減8.3%。 期內營業利潤5.01億美元，揚37.3%，每股基本盈利2.35美分。肉製品及豬肉銷量分別下跌4.1%及7.8%。 肉製品經營利潤增4.7% 內地肉製品銷量減4.9%，因消費低迷；美國及歐洲，銷量均下降3.7%，因市場需求疲軟。肉製品經營利潤增4.7%，內地升10.1%，美國則減少4.3%。

該股指，期內取得利潤大幅增長，因去年推出一系列改革措施整頓生豬養殖運營，配合目前有利行情，致使美國豬肉業務顯著改善。預計這些措施效益將繼續在今年度餘下時間產生積極影響。同時，宏觀經濟的不利條件可能影響消費者信心，進而抑制消費需求。